CronacaPalermo

Monreale, uomo trovato morto da giorni in casa

di Gaetano Ferraro
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Era lì da giorni, solo, nella sua abitazione del quartiere Pozzillo, a pochi passi dal Duomo. A tradire la tragedia non è stata una telefonata, non un vicino preoccupato: è stato l’odore. Così è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo a Monreale, nell’ennesimo dramma della solitudine che spezza il silenzio solo quando è troppo tardi.

L’allarme è scattato quando il forte odore proveniente dall’appartamento ha reso impossibile ignorare quanto stava accadendo all’interno. Sul posto sono intervenute le autorità per i rilievi del caso.

Stando a quanto emerso, l’uomo era deceduto da diversi giorni prima che qualcuno si accorgesse di lui. Una dinamica sempre più comune, specchio amaro di una società che fatica a non perdere di vista chi vive solo.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi di rito.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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