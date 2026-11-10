Tentata rapina alla Coop, cassieri mettono in fuga i banditi

Tentata rapina a mano armata nel supermercato Coop del gruppo Zizzo, in via Incorvino-Amalfitano a Bagheria. Due giovani con il volto nascosto dal casco e una pistola in pugno hanno fatto irruzione nel punto vendita nel tentativo di impossessarsi del denaro in cassa, ma la reazione di un dipendente ha mandato in fumo il colpo. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Bagheria.

Secondo quanto ricostruito finora, i due malviventi sarebbero entrati nell’attività dirigendosi subito verso la cassa, dove avrebbero minacciato un lavoratore intimandogli di consegnare l’incasso. In un primo momento il dipendente avrebbe assecondato la richiesta, salvo poi trovare il modo di reagire e costringere i due a desistere, non senza un momento di tensione culminato in uno spintone.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

Fuga senza bottino e indagini in corso

Senza riuscire a mettere le mani sul denaro, i due giovani hanno abbandonato precipitosamente il supermercato e si sono dileguati a bordo di uno scooter. L’allarme è scattato grazie alla chiamata al 112 effettuata dagli stessi dipendenti del punto vendita, che hanno fornito agli inquirenti una prima descrizione utile a inquadrare i responsabili.

Sul posto si sono precipitate le volanti della polizia insieme alla squadra investigativa del commissariato di Bagheria, che ha avviato gli accertamenti del caso. Gli agenti hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno del supermercato, nella speranza che le immagini possano fornire elementi decisivi per risalire all’identità dei due autori del tentato colpo. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e dare un nome ai responsabili.