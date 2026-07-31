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Dramma sul lavoro, operaio 64enne precipita da 3 metri

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una caduta da circa tre metri d’altezza, questa mattina a Caltanissetta, ha lasciato gravemente ferito un uomo di 64 anni. L’incidente è avvenuto in via Paladini, dove Emilio P., residente a San Cataldo, si trovava per un sopralluogo.

Il 64enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia in codice rosso. Secondo i sanitari, comunque, non sarebbe in pericolo di vita: la prognosi resta però ancora da definire.

Le cause della caduta sono ancora al vaglio. Da una prima ricostruzione, non ancora confermata, l’uomo era arrivato sul posto per effettuare un sopralluogo finalizzato alla predisposizione di un preventivo. Per motivi che restano da chiarire, sarebbe salito su una pensilina posta a circa tre metri dal suolo, per poi precipitare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante insieme al personale della Polizia Scientifica. Presenti anche gli ispettori dell’Ispettorato del lavoro, chiamati a verificare eventuali profili di competenza legati alla sicurezza sul lavoro.

Gli accertamenti in corso puntano a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Della vicenda è stata informata l’autorità giudiziaria, mentre al momento non risultano sequestri disposti.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori elementi sulle cause della caduta e sull’evoluzione delle condizioni dell’uomo.

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