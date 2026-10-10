Cronaca

Dramma sul lavoro, operaio precipita dal tetto di in capannone

di Redazione Web
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Un operaio dell’indotto Enimed è rimasto ferito a Gela in un infortunio sul lavoro avvenuto nel sito dell’azienda del gruppo Eni.

Stando alle prime informazioni, sarebbe caduto dal tetto di un capannone.

È stato trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove le sue condizioni sono state stabilizzate. In seguito è stato trasferito in un’altra struttura.

L’uomo lavora per una ditta esterna ed era impegnato in alcuni lavori nel centro Enimed.

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