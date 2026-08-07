Dramma sul lavoro a Bolognetta: operaio di 52 anni precipita da tre metri

L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Corleone. In corso le verifiche dei carabinieri e dello Spresal sui protocolli di sicurezza nel cantiere.

Un nuovo grave episodio si registra nei cantieri della provincia di Palermo. A Bolognetta, un lavoratore di cinquantadue anni è rimasto vittima di una rovinosa caduta da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato in interventi di ristrutturazione all’interno di un edificio.

L’impatto al suolo ha provocato lesioni rilevanti all’uomo, trasportato tempestivamente al presidio sanitario “Bianchi” di Corleone a bordo di un veicolo privato. Il quadro clinico del cinquantaduenne resta delicato e i sanitari mantengono al momento la prognosi riservata.

Sull’accaduto sono immediatamente scattate le verifiche per fare piena luce. I carabinieri del reparto territoriale, affiancati dal personale dello Spresal dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, hanno avviato gli accertamenti nell’area dei lavori per ricostruire l’esatta sequenza dell’incidente e valutare il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.