Sanità a lutto

Morta prematuramente l’infermiera Loredana Scarpulla dell’Ospedale Ingrassia, il lutto e il gesto d’amore

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Morta prematuramente l’infermiera Loredana Scarpulla dell’Ospedale Ingrassia, il lutto e il gesto d’amore

Palermo si stringe nel dolore per la scomparsa di Loredana Scarpulla, infermiera dell’Ospedale Ingrassia dell’ASP di Palermo, venuta a mancare prematuramente. Una professionista che in corsia aveva fatto della cura e dell’ascolto dei pazienti una vera missione, lasciando un vuoto profondo tra colleghi e assistiti.

Solo lo scorso luglio Loredana aveva coronato un lungo percorso di studi e dedizione conseguendo la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, un traguardo che aveva confermato, ancora una volta, la passione autentica con cui viveva la propria professione.

Un ultimo gesto di generosità

A rendere ancora più toccante il ricordo di Loredana è la sua scelta di donare gli organi, un atto che anche dopo la sua scomparsa ha permesso di offrire una nuova possibilità di vita ad altre persone, confermando fino all’ultimo il suo impegno al servizio di chi ha più bisogno.

Il DAISY Award dedicato alla sua memoria

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Palermo, attraverso il presidente Antonino Amato, ha annunciato che la prossima edizione del DAISY Award Palermo — il riconoscimento internazionale nato per celebrare l’eccellenza e l’umanità nell’assistenza infermieristica — sarà dedicata proprio a Loredana. Nel corso della cerimonia sarà inoltre consegnato un tributo speciale alla famiglia e ai suoi due figli, Alessia e Leonardo.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti gli iscritti all’OPI Palermo si sono stretti in un abbraccio affettuoso ai figli, alla famiglia e ai colleghi dell’Ospedale Ingrassia e del corso di Laurea Magistrale, ricordando in Loredana non solo la professionista, ma la donna e i valori che ha saputo trasmettere.

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