Cronaca

Sicilia ancora rovente a 45°C, ma la svolta meteo è ormai vicina

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

C’è ancora da soffrire per il caldo afoso. Ma l’ondata di calore ha le ore contate: è imminente, infatti, il cedimento dell’anticiclone subtropicale e l’ingresso di correnti decisamente più fresche provenienti dai quadranti settentrionali.

Risultato: calano le temperature e arrivano forti temporali. I primi effetti si avvertiranno al Nord con i primi temporali sparsi. Resta ancora una cappa di calore al sud con sole e caldo, fino a 45°C su zone interne di Sicilia e Sardegna. Le condizioni meteo dovrebbero cambiare in Sicilia a partire da mercoledì prossimo.

Bollini rossi per 17 città oggi, che salgono a 18 domani. Per attendere un pò di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22 quando le città a rischio scenderanno a 7. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Oggi è allerta rischio salute per Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. A queste domani si aggiungerà Cagliari che oggi è arancione (effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili). In giallo oggi e domani Ancona, mentre Bolzano, oggi in pre-allerta, da domani passerà a nessun rischio. Bollino verde oggi per Bologna, Bescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, a da domani si aggiunge, appunto, Bolzano. Mercoledì i bollini rossi saranno 7: Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma.

Consigliati per te

  1. Meteo Sicilia, la svolta estiva è vicina: sole e temperature in deciso rialzo
  2. Rovente ondata di caldo in Sicilia, picco tra il 18 e il 21 luglio
  3. Sicilia rovente fino a 47°C: arriva una “tregua” e il calo delle temperature
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Lavoro nero, controlli in provincia di Palermo: sanzioni per oltre 32mila euro
Cronaca
Belmonte Mezzagno, incendio in un supermercato: intervengono sette squadre dei vigili del fuoco
Cronaca
Paura in cantiere: operaio folgorato da scarica elettrica
Cronaca
Attraversa il fuoco per salvare i suoi vitellini: eroe a 14 anni
Cronaca
C’è l’alga tossica a Vergine Maria, allerta per i bagnanti dal Comune
Cronaca