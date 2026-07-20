Sicilia ancora rovente a 45°C, ma la svolta meteo è ormai vicina

C’è ancora da soffrire per il caldo afoso. Ma l’ondata di calore ha le ore contate: è imminente, infatti, il cedimento dell’anticiclone subtropicale e l’ingresso di correnti decisamente più fresche provenienti dai quadranti settentrionali.

Risultato: calano le temperature e arrivano forti temporali. I primi effetti si avvertiranno al Nord con i primi temporali sparsi. Resta ancora una cappa di calore al sud con sole e caldo, fino a 45°C su zone interne di Sicilia e Sardegna. Le condizioni meteo dovrebbero cambiare in Sicilia a partire da mercoledì prossimo.

Bollini rossi per 17 città oggi, che salgono a 18 domani. Per attendere un pò di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22 quando le città a rischio scenderanno a 7. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Oggi è allerta rischio salute per Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. A queste domani si aggiungerà Cagliari che oggi è arancione (effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili). In giallo oggi e domani Ancona, mentre Bolzano, oggi in pre-allerta, da domani passerà a nessun rischio. Bollino verde oggi per Bologna, Bescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, a da domani si aggiunge, appunto, Bolzano. Mercoledì i bollini rossi saranno 7: Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma.