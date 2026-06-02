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Schianto sulla statale 115 tra Maserati e Lancia Y: cinque feriti, tra loro un bambino

di Redazione Web
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Schianto sulla statale 115 tra Maserati e Lancia Y: cinque feriti, tra loro un bambino

Cinque persone ferite, tra cui un bambino, e due auto distrutte: è il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 115, nei pressi del bivio per Mollarella, nel territorio di Licata.

A scontrarsi sono state una Maserati e una Lancia Y. L’impatto è stato così violento da far uscire di strada la Maserati, finita nel terrapieno a bordo carreggiata. Entrambi i veicoli hanno riportato danni ingenti.

Il 118 è arrivato sul posto in pochi minuti, prestando le prime cure ai feriti prima di trasferirli in ospedale per gli accertamenti del caso. Nessuno dei cinque, nonostante la violenza dello schianto, sarebbe in pericolo di vita né avrebbe riportato lesioni gravi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

L’impatto ha causato rallentamenti lungo la statale 115, con disagi per gli automobilisti in transito fino al completamento delle operazioni di soccorso e alla rimozione dei mezzi coinvolti.

foto QuiLicata

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