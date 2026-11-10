Drammatico incendio a Castellammare, famiglie fuggono, scuole chiuse: intervengono elicotteri e Canadair

Tutte le scuole chiuse a Castellammare del Golfo a causa del vasto incendio che sta interessando il territorio comunale. Il sindaco Giuseppe Fausto ha disposto la chiusura dei plessi scolastici per la presenza di fumo e fuliggine che hanno raggiunto anche le scuole, in particolare il plesso Falcone e Borsellino, dove sono presenti bambini molto piccoli. La città è invasa da fumo e cenere e in diverse zone l’aria è diventata irrespirabile.

L’incendio è divampato alle ore 3 in punto in contrada Bocca della Carrubba e, alimentato dal forte vento di scirocco, si è rapidamente propagato interessando nel corso della notte le zone di Petrazzi, Madonna di Fatima e “Vallonicchio-Brutto Sansone”.

Al momento (ore 9 del 10 novembre 2026) il fuoco è ancora attivo nella zona di Bocca della Carrubba, con un fronte di fuoco diretto verso il Circolo Tennis.

La situazione è gravissima e ancora in evoluzione. Una prima stima sommaria parla già di danni gravissimi, circa 100 ettari di vegetazione coinvolta, con macchia mediterranea, pini, cipressi e querce distrutti dalle fiamme.

Dodici famiglie sono state evacuate. Il fuoco ha inoltre lambito un distributore di gas in contrada Bocca della Carrubba, rendendo necessario un intervento particolarmente delicato.

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Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi. Le squadre del Corpo Forestale sono impegnate sul posto sin dalla notte, insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia, ai Carabinieri, alla Polizia municipale e ai volontari dell’associazione Fly Team Castellammare ed SOS Valderice.

Alle 7.03 è stato richiesto l’intervento dell’elicottero forestale. Alle 8.05 gli interventi di due Canadair, ancora in corso

Il sindaco Giuseppe Fausto, in stretto contatto con la Prefettura, sta seguendo costantemente l’evolversi dell’emergenza. Al suo fianco, per tutta la notte, anche l’assessore Antonio Senia, profondo conoscitore del territorio e di monte Inici, presente sui luoghi interessati dall’incendio.

«Sono ore davvero difficili e la situazione è preoccupante. Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che si sono spesi e continuano a spendersi senza sosta per fronteggiare questa emergenza. Un ringraziamento particolare al corpo forestale, ai vigili del fuoco, a polizia e carabinieri, alla polizia municipale, alla protezione civile, ai volontari di Fly Team Castellammare, ed SOS Valderice e a tutte le associazioni, agli operatori e a quanti, a vario titolo, stanno dando il proprio contributo in queste ore difficili. A tutti va la mia più sincera gratitudine -dice il sindaco Giuseppe Fausto- La nostra priorità mettere in sicurezza le persone e quindi il territorio. Stiamo seguendo ogni fase dell’emergenza, in costante contatto con la prefettura e le forze impegnate sul campo. Invito tutti i cittadini a mantenersi a distanza dalle zone interessate dall’incendio, a non avvicinarsi ai luoghi delle operazioni e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità. Il mio pensiero va alle famiglie evacuate e a tutta la comunità che sta vivendo momenti di grande apprensione. Non ci fermiamo e -conclude il sindaco Giuseppe Fausto- continueremo a fare tutto il possibile per proteggere le persone e il nostro territorio».

Il sindaco Giuseppe Fausto rinnova l’appello alla massima prudenza: non avvicinarsi alle aree interessate dall’incendio e lasciare libero accesso ai mezzi di soccorso.