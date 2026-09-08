Politica

Palermo, scuole chiuse nei giorni da bollino rosso: la mossa di Lagalla

di Redazione Web
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PALERMO – Assicurare la piena tutela della salute e dell’incolumità di studenti, personale scolastico e famiglie in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, davanti al rischio di un’intensificazione degli eventi climatici estremi.

È questo l’obiettivo della direttiva firmata stamattina dal sindaco Roberto Lagalla e inviata ai vertici dell’Istruzione cittadina e metropolitana, oltre che al Provveditore degli studi di Palermo.

Il provvedimento fissa alcune linee guida. Nello specifico, in presenza di un’eventuale allerta climatica di livello “bollino rosso”, è prevista la sospensione delle lezioni e la chiusura temporanea degli edifici scolastici comunali.

Rimarranno esclusi solamente gli istituti in cui i Dirigenti scolastici certifichino la presenza di impianti di climatizzazione adeguati e pienamente funzionanti.

Per assicurare comunque la continuità della programmazione didattica anche nelle giornate di “bollino rosso”, le scuole potranno ricorrere alla didattica a distanza.

Allo stesso tempo, l’Amministrazione comunale ha disposto l’elaborazione di un piano tecnico ed economico di lungo periodo per potenziare gli impianti di condizionamento in tutti gli edifici scolastici cittadini, valutando contestualmente soluzioni temporanee per mitigare le temperature nell’immediato durante i periodi più caldi.

“La sicurezza e il benessere dei nostri studenti, delle loro famiglie e di tutto il personale scolastico sono una priorità assoluta – afferma il sindaco Roberto Lagalla -. Di fronte alla possibilità di eventi climatici estremi, non possiamo permetterci di attendere che l’emergenza si manifesti: dobbiamo essere pronti ad agire prima, con decisioni chiare e tempestive. Questa direttiva stabilisce un principio preciso: quando le condizioni climatiche rappresentano un rischio concreto per la salute e l’incolumità delle persone, la tutela viene prima di tutto. È una scelta di responsabilità – conclude il primo cittadino -, che mette al centro la sicurezza di chi ogni giorno vive la scuola”.

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