Belmonte Mezzagno, incendio in un supermercato: intervengono sette squadre dei vigili del fuoco

Una densa colonna di fumo nero si è alzata questa mattina su Belmonte Mezzagno, dove un incendio ha colpito un supermercato in via Piersanti Mattarella. Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, impegnate a domare le fiamme divampate all’interno dello Spaccio Alimentare situato all’ingresso del paese.

Le fiamme sarebbero partite da uno dei punti vendita ospitati all’interno del centro commerciale, inaugurato appena lo scorso dicembre. La zona è stata immediatamente transennata e chiusa al traffico veicolare, una misura necessaria sia per garantire l’incolumità dei residenti sia per permettere alle squadre di soccorso di operare senza ostacoli.

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il rogo si sarebbe sviluppato all’interno dell’area commerciale, generando una nube di fumo visibile a distanza da diverse zone del paese. L’ingente dispiegamento di forze — sette squadre dei vigili del fuoco — testimonia la portata dell’intervento necessario per contenere le fiamme.

Nessun ferito, ma la paura resta

Al momento non si registrano persone rimaste ferite nell’incendio, un dato che rappresenta l’aspetto più rassicurante di una vicenda che ha comunque creato apprensione tra chi abita e lavora nella zona. Sul posto, oltre ai pompieri, sono presenti anche i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nei primi accertamenti sulle cause del rogo.

Le indagini sulle cause

Resta ancora da chiarire cosa abbia innescato l’incendio all’interno della struttura. Gli accertamenti degli inquirenti punteranno a stabilire se si sia trattato di un guasto tecnico, di un cortocircuito o di altre cause, anche alla luce della recente apertura del centro commerciale, operativo da meno di un anno.