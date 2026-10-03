CronacaTrapani

Innescano incendio e fuggono, arrestati dai Carabinieri padre e figlio allevatori

di Redazione Web
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I Carabinieri della Compagni di Alcamo, a seguito di rapidissime indagini, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Trapani due allevatori del posto, ritenuti presunti responsabili del reato di incendio, poiché avrebbero appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie per poi allontanarsi rapidamente.

I militari dell’Arma a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il numero di emergenza sono intervenuti in via del Secco a San Vito Lo Capo, dove era stato segnalato un incendio le cui operazioni di spegnimento erano già in atto da parte dei competenti mezzi di soccorso e che alla fine interessavano un’area di circa 20 mq.

Le attività d’indagine immediatamente avviate e la raccolta delle dichiarazioni testimoniali da parte di alcune persone in grado di riferire indicazioni utili consentivano di orientare le attività di ricerca verso un’autovettura di colore blu di piccola cilindrata con due soggetti a bordo ritenuti i presunti autori del rogo.

Il relativo dispositivo di controllo tempestivamente dispiegato sul territorio da parte dei Carabinieri di Alcamo consentiva di individuare il mezzo verosimilmente corrispondente alle informazioni raccolte, mentre la successiva perquisizione personale e veicolare, i due soggetti, padre e figlio, sono stati sorpresi in possesso di 3 accendini e liquidi infiammabili contenuti in alcuni contenitori. Tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro.

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