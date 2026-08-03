Incendio alla Conigliera, le fiamme si avvicinano a Poggio Ridente: in volo elicotteri e canadair

Momenti di paura a Palermo, nella zona della Conigliera, dove nella tarda mattinata di oggi, 3 agosto, un incendio ha investito la vegetazione secca lungo via Umberto Maddalena. Spinte da una leggera brezza, le fiamme si sono propagate rapidamente lungo il costone, fino a lambire l’ingresso del residence Poggio Ridente e a minacciare da vicino la portineria della struttura.

Il rogo ha guadagnato terreno rapidamente, alimentato dalla vegetazione secca e da un vento che ne ha favorito l’avanzata verso l’alto. Dalla strada si scorgono ancora lingue di fuoco salire lungo il pendio, segno che l’emergenza non può dirsi ancora conclusa.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate sia nel contenere il fronte più attivo dell’incendio sia nel mettere in sicurezza l’area circostante. L’obiettivo è evitare che le fiamme raggiungano le abitazioni e i veicoli parcheggiati nei pressi. A supporto delle operazioni da terra sono stati impiegati anche mezzi aerei: elicotteri della Protezione civile e un canadair hanno sorvolato la zona per gli scarichi d’acqua.

Al dispositivo di soccorso si è aggiunta anche la Forestale, che ha annunciato l’invio di due squadre aggiuntive. Il loro compito sarà supportare le operazioni di contenimento e avviare la bonifica dell’area, per scongiurare un ulteriore avvicinamento delle fiamme alle case della zona.