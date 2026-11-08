Uomo disperato per tensioni con la moglie tenta gesto estremo a Monte Pallegrino: salvato

Un uomo di 42 anni è stato salvato dagli agenti della polizia nei pressi del Santuario di Santa Rosalia, a Monte Pellegrino, dopo aver telefonato in lacrime al 112 dicendo di voler togliersi la vita. Dietro il gesto, stando a quanto riferito, ci sarebbero tensioni familiari e difficoltà con la moglie.

A intervenire sono stati gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Palermo, che non senza difficoltà sono riusciti a individuare con esattezza la posizione dell’uomo, rintracciato nella zona di via Bonanno.

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Le operazioni di soccorso si sono rivelate complicate sia per la natura impervia del territorio, sia per l’estrema delicatezza del momento: il 42enne si trovava già sul bordo di un dirupo, pronto a compiere il gesto estremo.

Determinante è stato il dialogo instaurato dagli agenti, che sono riusciti pazientemente a conquistare la fiducia dell’uomo, guadagnando secondi preziosi fino a quando, approfittando di un attimo di esitazione, lo hanno messo in sicurezza.

Una volta tratto in salvo e stabilizzato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118, intervenuti rapidamente sul posto, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia per le cure necessarie.