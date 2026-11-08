Salvataggio della Polizia

Uomo disperato per tensioni con la moglie tenta gesto estremo a Monte Pallegrino: salvato

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Uomo disperato per tensioni con la moglie tenta gesto estremo a Monte Pallegrino: salvato

Un uomo di 42 anni è stato salvato dagli agenti della polizia nei pressi del Santuario di Santa Rosalia, a Monte Pellegrino, dopo aver telefonato in lacrime al 112 dicendo di voler togliersi la vita. Dietro il gesto, stando a quanto riferito, ci sarebbero tensioni familiari e difficoltà con la moglie.

A intervenire sono stati gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Palermo, che non senza difficoltà sono riusciti a individuare con esattezza la posizione dell’uomo, rintracciato nella zona di via Bonanno.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate complicate sia per la natura impervia del territorio, sia per l’estrema delicatezza del momento: il 42enne si trovava già sul bordo di un dirupo, pronto a compiere il gesto estremo.
Determinante è stato il dialogo instaurato dagli agenti, che sono riusciti pazientemente a conquistare la fiducia dell’uomo, guadagnando secondi preziosi fino a quando, approfittando di un attimo di esitazione, lo hanno messo in sicurezza.
Una volta tratto in salvo e stabilizzato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118, intervenuti rapidamente sul posto, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia per le cure necessarie.

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