Partinico, blitz dei Carabinieri: sei persone coinvolte nei controlli

Un bilancio pesante quello dell’operazione straordinaria condotta dai Carabinieri a Partinico: un uomo di 34 anni finito agli arresti domiciliari per spaccio di cocaina, un 25enne portato in carcere in base a un ordine di carcerazione, e altri quattro giovani segnalati alla Prefettura per il possesso di droga destinata al consumo personale.

A mettere in campo il dispositivo di controllo sono stati i militari delle Stazioni di Partinico, Trappeto e Balestrate, che hanno concentrato l’attenzione sul centro storico cittadino e sulle vie limitrofe, con l’obiettivo di arginare la criminalità diffusa e vigilare sul rispetto del Codice della Strada.

Il caso più grave riguarda un 34enne del posto, fermato con addosso 12 grammi di cocaina. Una parte della sostanza era già suddivisa in involucri termosaldati, segno che l’uomo si preparava a immetterla sul mercato. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di un bilancino di precisione e di altro materiale utilizzato per confezionare le dosi: per lui sono scattati i domiciliari.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

A Balestrate i militari hanno invece rintracciato un 25enne originario di Adrano, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania per reati contro la persona e per evasione. L’uomo è stato condotto in carcere.

Durante lo stesso servizio, altri quattro giovani sono stati fermati con piccole quantità di stupefacenti, dichiarando di detenerle per uso personale: per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura, che potrà disporre eventuali sanzioni amministrative.

Il controllo del territorio non si è fermato alla lotta allo spaccio: le pattuglie hanno infatti fermato 56 veicoli e identificato 116 persone, elevando diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, a conferma di un’attenzione che a Partinico abbraccia sia la sicurezza che la legalità urbana.