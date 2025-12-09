Misilmeri, giovane salvato dai carabinieri: stava per compiere gesto estremo

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime il proprio profondo apprezzamento per l’intervento provvidenziale dei militari dell’Arma che, a Misilmeri, sono riusciti a salvare la vita di un giovane ventenne che stava per compiere un gesto estremo. I Carabinieri, allertati tempestivamente, hanno raggiunto il ragazzo e lo hanno tratto in salvo in una situazione ad alto rischio, dimostrando ancora una volta sangue freddo, umanità e altissimo senso del dovere che spesso porta ad anteporre l’incolumità altrui rispetto alla propria.

Il gesto dei militari conferma quanto l’Arma sia realmente vicina ai cittadini, non solo nella repressione dei reati, ma anche nella protezione della vita e nella salvaguardia dei più fragili. USIC Sicilia si unisce alla comunità di Misilmeri nell’abbraccio ideale al giovane salvato, sottolineando l’importanza del ruolo sociale dei Carabinieri, che va ben oltre la funzione istituzionale. In momenti in cui la società affronta tensioni crescenti e fragilità diffuse, episodi come questo rappresentano un esempio di dedizione silenziosa e concreta, che merita riconoscimento e gratitudine.