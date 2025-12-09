Cronaca

Misilmeri, giovane salvato dai carabinieri: stava per compiere gesto estremo

Carabinieri salvano ventenne a Misilmeri che stava per compiere gesto estremo. USIC Sicilia plaude all'intervento
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime il proprio profondo apprezzamento per l’intervento provvidenziale dei militari dell’Arma che, a Misilmeri, sono riusciti a salvare la vita di un giovane ventenne che stava per compiere un gesto estremo. I Carabinieri, allertati tempestivamente, hanno raggiunto il ragazzo e lo hanno tratto in salvo in una situazione ad alto rischio, dimostrando ancora una volta sangue freddo, umanità e altissimo senso del dovere che spesso porta ad anteporre l’incolumità altrui rispetto alla propria.

Il gesto dei militari conferma quanto l’Arma sia realmente vicina ai cittadini, non solo nella repressione dei reati, ma anche nella protezione della vita e nella salvaguardia dei più fragili. USIC Sicilia si unisce alla comunità di Misilmeri nell’abbraccio ideale al giovane salvato, sottolineando l’importanza del ruolo sociale dei Carabinieri, che va ben oltre la funzione istituzionale. In momenti in cui la società affronta tensioni crescenti e fragilità diffuse, episodi come questo rappresentano un esempio di dedizione silenziosa e concreta, che merita riconoscimento e gratitudine.

News suggerite per te:

  1. Tragedia nel Palermitano, la disperazione e l’estremo gesto in casa, morto un uomo di 45 anni
  2. Palermo, si schianta e va in arresto cardiaco: Carabinieri vede tutto e lo salva con manovra salvavita
  3. Palermo setacciata dai Carabinieri: tre arresti, maxi sequestri di droga e cibo nocivo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia ad Alcamo: muore a 35 anni Miriam Benenati, lascia due figli
Cronaca
Sulle Madonie concerti, presepe vivente, mercatini e tanto altro, a Gangi trionfa il Natale
Comunicati stampa
Facilitazione digitale, il Gal Terre Normanne attiva sportello gratuito al Conca d’Oro
Economia&Lavoro
Partorisce e scappa dall’ospedale lasciando la neonata: ci ripensa e torna ma trova la polizia
Cronaca In primo piano
Violenza sul bus Amat, cede il posto a una ragazza e viene pestato: “Ci ha provato con mia sorella”
Cronaca