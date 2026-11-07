Ha incendiato il carro di Santa Rosalia, denunciato dai Carabinieri

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Piazza Verdi di Palermo hanno denunciato un 61enne, residente a Campofelice di Roccella e con precedenti penali, per aver appiccato un rogo, lo scorso 1 novembre, al carro di Santa Rosalia, al Foro Italico.

Una segnalazione al 112 avvisò la sala operativa del principio di incendio e l’intervento dei vigili del fuoco e dei militari dell’Arma consentì di domare rapidamente le fiamme che avevano già intaccato il lato destro del carro votivo.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

I carabinieri hanno raccolto elementi che hanno permesso di arrivare al responsabile.