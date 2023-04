Hanno salvato un uomo dall’estremo gesto, encomio per gli “Angeli del 118” Sebastiano e Giuseppe

Come due angeli sono arrivati e hanno salvano un anziano dal tentativo di togliersi la vita. Ai due soccorritori del 118 ora arriva un encomio dalla Seus e una commovente lettera di ringraziamento dai familiari dell’uomo.

Due soccorritori del 118 hanno salvato un anziano che ha tentato l’estremo gesto e per questo hanno ricevuto un encomio dal presidente della Seus e una lettera di ringraziamento dai familiari dell’uomo. Si tratta di Sebastiano Motta e Giuseppe Lentini, entrambi in forza alla postazione del 118 “Sierra Bravo 4 MSB” di Avola, in provincia di Siracusa.

I due soccorritori del 118, allertati nei giorni scorsi dalla centrale operativa del 118 di Catania per un codice rosso, nel giro di circa 5 minuti sono giunti sul posto del soccorso. L’anziano era a terra, incosciente dopo avere tentato di togliersi la vita. I due soccorritori della Seus hanno subito applicato il defibrillatore, che ha indicato di iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo le prime compressioni l’anziano ha ripreso conoscenza e- su autorizzazione della Centrale operativa del 118- è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avola, immediatamente allertato insieme alla rianimazione dello stesso presidio. Dopo ulteriori controlli è stato dimesso.

«A Sebastiano e Giuseppe vanno i nostri complimenti, è l’ennesimo intervento salvavita del 118 siciliano basato su grande professionalità e tempestività- ha sottolineato il presidente della Seus, Riccardo Castro, incontrandoli per attribuirgli un encomio- Quella dei soccorritori è una professione di cui andare veramente fieri, noi siamo sempre più orgogliosi di loro».