Lo schianto sulla Statale 113, Vito muore a 40 anni: lascia moglie e tre figli

Carini piange Vito D’Armetta, morto a 40 anni dopo lo schianto in via Nazionale a Villagrazia. L’uomo, impiegato in una ditta edile, lascia la moglie e tre figli: sui social centinaia di messaggi di cordoglio.

Vito D’Armetta, 40 anni, è morto nella tarda serata di ieri in seguito a un violento scontro stradale avvenuto a Villagrazia di Carini, in via Nazionale, nei pressi della pizzeria La Torre. Lo scooter Yamaha T-Max guidato dall’uomo si è scontrato con una Fiat Panda nel tardo pomeriggio.

A riportare le conseguenze più gravi è stato il conducente del mezzo a due ruote, le cui condizioni sono apparse disperate fin dai primi istanti dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione riuscendo a stabilizzare il quarantenne prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo.

Una volta giunto al pronto soccorso, D’Armetta è stato affidato alle cure dei medici. Ogni sforzo per salvargli la vita si è però rivelato vano: nel corso della serata il suo cuore ha smesso di battere.

Il dolore della famiglia e della comunità

D’Armetta era sposato, padre di tre figli, e lavorava come impiegato in una ditta edile. Viveva a Carini, dove era conosciuto e benvoluto da molti.

Ieri, subito dopo l’incidente, anche la moglie si è sentita male ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, a conferma di una giornata drammatica per l’intera famiglia.

Sui social si è riversata un’ondata di affetto e cordoglio, con centinaia di commenti dedicati alla sua scomparsa. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona educata, gentile e umile. «Un ragazzo d’oro», scrive una concittadina, mentre un’altra lo definisce «sempre gentile e umile con tutti». Tra i messaggi anche quello dell’amica Giulia: «Un’altra volta la vita non ci ha lasciato via di scampo. Vito rimarrai sempre nel mio cuore».

Molti i pensieri rivolti alla moglie, ai tre figli e ai fratelli, mentre una donna di Carini scrive: «Non c’è fiato, e nemmeno parole di conforto», parlando di una comunità che piange nuovamente.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi, mentre anche i carabinieri hanno raggiunto la zona per gli accertamenti. Le operazioni di soccorso hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato. Restano da chiarire la dinamica esatta dell’impatto e le eventuali responsabilità.