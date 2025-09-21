Tragedia nel Palermitano, la disperazione e l’estremo gesto in casa, morto un uomo di 45 anni

Un’ombra di dolore e incredulità è calata su Termini Imerese. La città piange la scomparsa improvvisa e tragica di un uomo di 45 anni, un volto amico e conosciuto da tanti, strappato alla vita in una fredda notte di fine settembre.

La tragedia si è consumata in una manciata di minuti, intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica, all’interno della sua abitazione nel quartiere Santa Lucia. Stando alle prime, frammentarie informazioni, l’uomo avrebbe compiuto un gesto disperato, spinto da un momento di profondo sconforto che non gli ha lasciato scampo.

L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorritori del 118 e dei carabinieri, ma per il 45enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Sul posto, gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con esattezza i contorni di una vicenda che ha lasciato tutti senza parole.

La notizia ha fatto il giro della città in un baleno, lasciando una scia di sgomento. I social network sono stati inondati da messaggi di cordoglio, ricordi e incredulità. In tanti lo descrivono come una persona buona, sempre sorridente e disponibile, un “gigante buono” dal cuore grande, la cui assenza peserà come un macigno.

«La tua perdita lascia un vuoto immenso. Riposa in pace», scrive un amico, parole semplici che riecheggiano il sentimento di un’intera comunità che oggi si sente più sola.