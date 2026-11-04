Dramma a Palermo

Palermo, tragedia in via Marinuzzi: donna di 66 anni muore sotto un bus

Di Pubblicato

Segui Diretta Sicilia su Google: aggiungici alle fonti preferite

Pubblicità
Palermo, tragedia in via Marinuzzi: donna di 66 anni muore sotto un bus

Una donna di 66 anni, Serafina Spera, è morta a Palermo dopo essere finita sotto le ruote di un autobus della linea 246, in via Antonio Marinuzzi, all’incrocio con via Pisacane. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Il mezzo effettua il collegamento tra l’Ospedale Civico e la Stazione Centrale.

L’autobus spostato per liberare la vittima

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto rimuovere il bus per poter recuperare il corpo. Un intervento lungo e complesso, seguito da presenti e residenti, richiamati in strada dalle sirene dei soccorsi.

Dinamica ancora da chiarire

La polizia municipale sta eseguendo i rilievi per ricostruire con precisione l’accaduto. Gli investigatori dovranno stabilire se sia stata investita mentre attraversava la strada o se le circostanze siano state diverse, oltre ad accertare eventuali responsabilità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

L’autore

Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Tutti gli articoli di Redazione Sito web Facebook

Torna in alto