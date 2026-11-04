Incidente a Villagrazia di Carini, muore il motociclista: è Vito D’Armetta

Non ce l’ha fatta Vito D’Armetta, il motociclista di 40 anni rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e una Fiat Panda sulla Statale di Villagrazia di Carini. È morto poco dopo il ricovero all’ospedale Cervello di Palermo.

L’impatto aveva coinvolto lo scooter Yamaha T-Max guidato da D’Armetta e la Panda. Il quadro clinico era apparso compromesso fin dal primo momento.

Rianimato sul posto, poi il trasferimento al Cervello

I sanitari lo avevano soccorso all’altezza della Pizzeria La Torre, riuscendo a rianimarlo prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale. Poco dopo l’arrivo al Cervello è sopraggiunto il decesso: le lesioni riportate erano troppo gravi e i medici non hanno potuto salvargli la vita.

Rilievi ancora in corso

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono ancora in corso.

Sarà l’esito di quei rilievi a chiarire come si sia arrivati allo scontro.