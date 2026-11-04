Rovesci e temporali, allerta gialla a Palermo fino a domani notte

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 16:00 di oggi, 4 novembre, fino alle ore 24:00 di domani, 5 novembre 2026. Per la zona di Palermo è stata disposta l’allerta gialla per rischio legato a rovesci o temporali.

Le previsioni per oggi e domani

Secondo il bollettino del Centro Funzionale Decentrato – Idro, per la giornata odierna sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante orientale dell’isola, con quantitativi generalmente deboli ma localmente moderati nelle zone nord-orientali. Per domani il fronte perturbato si sposterà verso il settore occidentale e centro-settentrionale, con piogge sparse e cumulate da deboli a moderate; precipitazioni più isolate e di intensità debole interesseranno invece il sud-est dell’isola.

Il documento segnala inoltre venti localmente forti meridionali sulla Sicilia occidentale per la giornata di oggi, in rotazione verso sud-est domani, e mari molto mossi sul Tirreno meridionale e, dalla giornata di domani, anche sullo Stretto di Sicilia.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Nell’avviso si invitano i Comuni e gli enti competenti ad attivare le misure di prevenzione previste dai rispettivi piani di protezione civile. Si raccomanda inoltre particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei pressi dei corsi d’acqua, oltre al monitoraggio delle operazioni di rilascio in alveo comunicate da alcuni gestori di dighe siciliane, che potrebbero generare fenomeni localizzati di esondazione a valle degli invasi.