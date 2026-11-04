Sicilia, nuova perturbazione in arrivo: temporali e forte vento

Il maltempo torna in Sicilia a partire da giovedì 5 novembre, dopo una breve tregua che caratterizzerà la giornata odierna. Piogge, vento sostenuto e mari agitati interesseranno soprattutto i settori centro-orientali dell’Isola, con un miglioramento atteso solo nel weekend.

Una nuova perturbazione sta per raggiungere l’Italia, toccando inizialmente le Isole Maggiori e il Piemonte prima di estendersi ad altre zone del Paese. Lo rende noto Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui la fase instabile proseguirà fino a venerdì 6 novembre, quando le piogge si concentreranno in particolare sul versante ionico siciliano.

Oggi, mercoledì 4 novembre, il cielo resterà invece prevalentemente sereno su gran parte della Sicilia, con valori termici nella norma per il periodo autunnale. Le cose cambieranno già a partire da domani.

Giovedì piogge sui settori centro-orientali e vento fino a 50 km/h

Da giovedì le precipitazioni colpiranno soprattutto la Sicilia centro-orientale, con fenomeni che dovrebbero mantenersi deboli o al più localmente moderati. Le zone interne e orientali dell’Isola saranno quelle maggiormente esposte, mentre altrove il tempo si manterrà più incostante.

A complicare il quadro ci penserà anche il vento. Le correnti meridionali guadagneranno intensità, con raffiche che potranno toccare i 40-50 chilometri orari lungo i canali marittimi. Il moto ondoso crescerà di conseguenza, con mari molto mossi: una condizione di cui dovranno tenere conto soprattutto quanti devono spostarsi via mare o lavorare lungo le coste.

L’instabilità non si esaurirà in un giorno. Anche venerdì 6 novembre sono previste nuove precipitazioni sparse, questa volta concentrate principalmente sul versante ionico. Nel resto dell’Isola la nuvolosità sarà irregolare, con un quadro meno omogeneo rispetto a quello di giovedì. Il vento continuerà a farsi sentire, pur con raffiche leggermente più contenute, comprese tra 30 e 40 chilometri orari, mentre i mari resteranno mossi. Chi vive o si sposta lungo la costa orientale siciliana farà bene a monitorare l’evoluzione della giornata, in particolare per le possibili piogge intermittenti.

Le previsioni cambiano registro da sabato 7 novembre, quando sulle Isole Maggiori sono attese schiarite, in un contesto in cui altre regioni della Penisola resteranno invece alle prese con le piogge. In Sicilia la tendenza sarà dunque verso un’attenuazione dell’instabilità dopo le due giornate di maltempo. Il miglioramento dovrebbe consolidarsi domenica 8 novembre, quando la perturbazione lascerà il passo a condizioni più stabili su buona parte del territorio nazionale. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, restando in linea con la media del periodo.

Gli effetti della perturbazione sul resto d’Italia

Il peggioramento non riguarderà soltanto la Sicilia. Giovedì la perturbazione porterà piogge sparse anche sulla Sardegna orientale, sul Piemonte e sulla Valle d’Aosta, con fenomeni generalmente deboli o localmente moderati sulle regioni nord-occidentali. Venerdì le precipitazioni si sposteranno su Liguria e Piemonte, con piovaschi isolati possibili lungo la fascia tirrenica centro-meridionale.

Sabato sarà la Toscana a registrare i rovesci più consistenti, con fenomeni più lievi su Umbria, Lazio ed Emilia-Romagna, mentre al Sud non si escludono residue precipitazioni tra Campania e Calabria. Sulle Alpi occidentali, infine, sono attese deboli nevicate oltre i 1.400-1.500 metri di quota.