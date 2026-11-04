Anas sul posto

Tamponamento a catena sulla A19 Palermo-Catania: 4 auto coinvolte, traffico in tilt e feriti

Di Pubblicato

Segui Diretta Sicilia su Google: aggiungici alle fonti preferite

Pubblicità
Tamponamento a catena sulla A19 Palermo-Catania: 4 auto coinvolte, traffico in tilt e feriti

Quattro vetture coinvolte e traffico paralizzato: un incidente a catena ha interessato l’A19 all’altezza di Altavilla Milicia, in direzione Catania.

Tre auto si sono scontrate lungo l’autostrada Palermo-Catania. I feriti hanno riportato lesioni lievi, ma la circolazione ne ha risentito pesantemente, con il traffico in forte sofferenza lungo il tratto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e il personale dell’Anas, impegnati a gestire l’emergenza e a ripristinare la viabilità.

L’A19 è la dorsale che collega Palermo a Catania: basta un rallentamento in un punto per sentirne gli effetti a chilometri di distanza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

L’autore

Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Tutti gli articoli di Redazione Sito web Facebook

Torna in alto