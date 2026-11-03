Anello ferroviario, inaugurata la tratta Giachery-Politeama, treno gratis fino al 31 gennaio 2027

Inaugurata oggi a Palermo la tratta Giachery-Politeama dell’anello ferroviario, una delle opere infrastrutturali più attese dalla città, che collega il porto e il centro alla stazione Notarbartolo. Questa mattina si è svolto il viaggio inaugurale a bordo del treno, dalla stazione Palermo Porto alla fermata Politeama, in piazza Castelnuovo, con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e quello ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato.

Si chiude così la prima fase funzionale del completamento dell’anello ferroviario di Palermo, realizzata con il Comune di Palermo come committente e Rfi in qualità di soggetto attuatore, con la direzione dei lavori di FS Engineering e il sostegno finanziario della Regione.

«Oggi – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – consegniamo a Palermo due nuove fermate dell’anello ferroviario, sulla tratta Giachery-Politeama. Un risultato sostenuto dalla Regione con 54 milioni di euro: risorse che diventano servizi per i cittadini. Il mio governo sostiene il trasporto pubblico per ridurre il traffico e rendere Palermo più vivibile. Per questo abbiamo voluto che, da domani e fino al 31 gennaio 2027, chi sale o scende in una delle sette fermate dell’anello viaggi gratis. Prevediamo oltre 500 mila biglietti gratuiti: un incentivo concreto a scegliere il treno per una mobilità sostenibile».

«Con Porto e Politeama il treno arriva nel cuore di Palermo – ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò –. Non è una metropolitana: è il servizio ferroviario regionale che cresce e offre ai siciliani una scelta in più per muoversi, dentro e fuori città. Abbiamo voluto il viaggio gratuito fino al 31 gennaio perché tutti devono provarlo e conoscerlo. Abbiamo pensato alla gratuità come segno di attenzione per gli utenti nel periodo natalizio. Si sale con la bici o il monopattino, si ricarica il telefono e si arriva in centro senza traffico e senza cercare parcheggio. L’obiettivo è emettere 2,5 milioni di biglietti l’anno sull’anello e 4,5 milioni tra passante e anello».

Le fermate dell’anello sono Notarbartolo, Libertà, Imperatore Federico, Fiera, Giachery, Porto e Politeama. Con le due nuove stazioni è previsto un aumento dei passeggeri di circa il 20%.

La tratta è servita da due treni Pop 2 di nuova generazione, in andata e ritorno. Ogni convoglio dispone di 305 posti a sedere e di una capacità complessiva di 575 passeggeri. Il servizio parte con una corsa ogni 30 minuti: l’obiettivo è arrivare a una ogni 20 minuti e, a regime, a una ogni 15.

Intanto proseguono i lavori del secondo lotto, con la nuova fermata Turrisi Colonna, che chiuderà l’anello collegando Politeama e Notarbartolo.