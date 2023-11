Grave incidente sulla SS121, diversi feriti

Grave incidente stradale sulla Strada Statale 121. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. Nell’impatto violento sono rimaste ferite tre persone, le cui condizioni sarebbero serie ma non critiche.

L’incidente è avvenuto nel tratto Catania-Paternò, nel territorio di Belpasso, nei pressi del centro commerciale Etnapolis.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 con diverse ambulanze per prestare i primi soccorsi e trasportare i feriti in ospedale. Presenti anche i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò, che hanno eseguito i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

La SS 121 è rimasta chiusa nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.