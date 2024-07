Maxi incidente sulla A20, auto si schianta e carambola su auto in corsa: diversi feriti, uno grave

Caos sull’autostrada A20 Messina-Palermo a causa di un incidente avvenuto questa mattina all’interno della galleria Colonna, nel tratto tra Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata di Militello in direzione Messina. Stando alle prime ricostruzioni, un’automobile ha impattato contro il muro della galleria e successivamente si è scontrata con altri veicoli che sopraggiungevano, innescando una carambola.

Nell’incidente, che ha coinvolto più mezzi, si registrano diversi feriti. Il più grave è un uomo di 70 anni, trasferito d’urgenza in elisoccorso al Villa Sofia di Palermo con politraumi.

A seguito dello schianto, si sono formate lunghe code nel tratto autostradale, bloccato per consentire i soccorsi. Per gestire il traffico in tilt è stata disposta temporaneamente l’uscita obbligatoria a Santo Stefano di Camastra per i veicoli provenienti da Palermo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine per prestare assistenza e gestire la viabilità.