Drammatico incidente stradale sulla A18, morta una donna e otto feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A18 Messina-Catania. Un minivan con a bordo cittadini marocchini, in viaggio verso Messina e successivamente Vibo Valentia, si è ribaltato intorno all’1:00. Il sinistro è avvenuto al km 56, tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo.

Vittima e feriti

L’incidente ha avuto conseguenze tragiche: una donna ha perso la vita, mentre altre otto persone hanno riportato feriti, alcuni dei quali gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia Stradale per i rilievi volti a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Chiusura autostradale e disagi alla circolazione

L’autostrada A18 è stata chiusa al traffico in direzione nord, con uscita obbligatoria a Giarre per i veicoli diretti a Messina. L’incidente ha causato lunghe code e notevoli rallentamenti nella zona. Le autorità stanno indagando sulle cause del ribaltamento, tra cui l’alta velocità o un possibile colpo di sonno del conducente.