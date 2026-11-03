Sci e snowboard senza neve a San Martino delle Scale: l’11 novembre apre il Dream Park

A San Martino delle Scale mercoledì 11 novembre alle ore 12 sarà inaugurato il Dream Park San Martino, la prima pista in neveplast della Sicilia. L’impianto, realizzato dal Gal Terre Normanne in sinergia con i Dipartimenti regionali Agricoltura e Sviluppo rurale, è un progetto innovativo per vivere la montagna 365 giorni l’anno all’insegna dello sport e del divertimento.

La struttura sorge in piazzetta Reale e offre una pista da sci e snowboard, una pista con curve paraboliche per discese su ciambelle e due rettilinei per sfide di velocità. L’impianto, accessibile anche ai diversamente abili, nella fase di avvio sarà aperto al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 18 con servizio di noleggio attrezzature, angolo ristoro e scuola di sci. Gruppi, club, scolaresche e associazioni potranno prenotare anche altri giorni della settimana. A regine apertura tutti i giorni.

Il Dream Park San Martino affianca altre importanti piste in neveplast già attive in Italia (Bergamo, Trento) e in Europa, con in testa l’iconico CopenHill a Copenaghen.

«L’impianto – dice il presidente del Gal Marcello Messeri – è stato pensato, progettato e realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente. Il materiale usato per le piste è ecosostenibile. Una novità assoluta in Sicilia».

A raccontare l’identità del parco è un piccolo riccio scelto come mascotte e creato per Dream Park Sicily, il nuovo progetto dedicato allo sport e al divertimento che sceglie San Martino delle Scale per proporre un modo originale di vivere il tempo libero.

«L’idea – dice il direttore tecnico del Gal Francesco Rossi – è trasformare la passione per la montagna e gli sport invernali in un’opportunità anche per la Sicilia. Ci rivolgeremo tanto agli appassionati, quanto a chi desidera avvicinarsi per la prima volta allo sci e agli altri sport di scivolamento».