Incanto a Monreale, l’Etna appare dai monti di San Martino delle Scale

Un miraggio? No, è lui. L’Etna, che appare dai monti di San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Sua maestà l’Etna spunta tra le creste di San Martino in tutta la sua bellezza, in un momento più unico che raro dalle montagne di Monreale.

La foto è stata inviata a DirettaSicilia da Davide Mangano, Guida Naturalistica, che si occupa di far conoscere le bellezze naturali e ambientali siciliane a turisti e visitatori. Una foto eccezionale, di quelle che capita raramente di scattare.

Se in primo piano sono stati ripresi i monti di Monreale e Palermo, in secondo piano appare la catena montuosa innevata delle Madonie. E poi, guardando un po’ più a sinistra, compare una vetta bianca, alta. Ebbene sì, è l’Etna. “L’ho scattata con lo smartphone – dice Davide Mangano a Diretta Sicilia -. È stato quasi un “miracolo” ma la visibilità era quasi perfetta”.

Da Monreale spesso è possibile vedere anche le Isole Eolie guardando al Golfo di Palermo ma riuscire a scorgere L’Etna è davvero un evento eccezionale. “In tutti questi anni credo sia stata la giornata più limpida e tersa che ricordi.

Probabilmente sarà anche la neve che ricopre i monte ad aiutare”, aggiunge la guida naturalistica, che conosce la zona di San Martino delle Scale praticamente come le sue tasche.

Cielo limpido, aria secca, visibilità ottima, nessuna nuvola in lontananza hanno fatto sì che anche dalle montagne di Monreale si potesse scorgere il vulcano siciliano che in questi giorni ha dato grande spettacolo. Una attività parossostica che ha illuminato i paesi etnei con fontane di lava ed esplosioni. Il tremore vulcanico intanto continua e si sa, la quiete è solo momentanea.

A Monreale c’è chi giura di poter vedere l’Etna anche da un’altra vetta che si trova nei pressi di Giacalone. Sono molti a dire che dalla Pizzuta, nelle giornate terse, si può ammirare il vulcano. A Palermo, invece, talvolta quella vetta innevata fa capolino da Mondello e lo spettacolo è garantito.