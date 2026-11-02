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Lite in casa a Bagheria, figlio colpisce il padre con un bastone: arrestato

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Lite in casa a Bagheria, figlio colpisce il padre con un bastone: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria, costantemente impegnati nei servizi di controllo del territorio e di pronto intervento, sono intervenuti presso un’abitazione a seguito di una chiamata di emergenza giunta al Numero Unico di Emergenza 112.

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri si sono trovati di fronte a una situazione d’emergenza particolarmente grave, un giovane di 21 anni stava aggredendo violentemente il proprio padre, colpendolo alla testa con un bastone.

L’intervento immediato e la fermezza dei militari, hanno consentito di bloccare e disarmare prontamente il giovane, evitando conseguenze ancora più gravi.

La vittima è stata subito soccorsa dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, e trasportata in codice giallo presso l’ospedale “Buccheri La Ferla” di Palermo per le cure del caso.

Il 21enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate in ambito familiare e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal dott. Angelo Vittorio CAVALLO, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Burrafato” di Termini Imerese in attesa dell’udienza di convalida.

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