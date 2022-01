Il Covid entra nell’Abbazia di San Martino delle Scale, frati in quarantena

MONREALE – I casi di covid imperversano anche all’interno dei monasteri. È il caso dell’Abbazia di San Martino delle Scale, frazione di Monreale, dove è stato registrato un caso di contagio. La comunità monastica di San Martino delle Scale si trova in isolamento per via di un caso positivo accertato nella tarda mattinata di oggi, come confermano dall’Abbazia benedettina. L’Abate e il Parroco comunicano la sospensione a tempo indeterminato di tutte le celebrazioni e attività parrocchiali e comunitarie.

L’Abate ha anche disposto la chiusura della portineria del Monastero, del punto vendita, dell’ufficio parrocchiale e della Cappella di Santa Scolastica in Piano Geli. “Appena possibile, sarà data comunicazione della ripresa delle attività stesse. Tanto si doveva per opportuna conoscenza di tutti i fedeli che frequentano la nostra Abbazia e la nostra Parrocchia”.