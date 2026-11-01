Gioele, ragazzo transgender siciliano, canta e l’Italia si commuove: standing ovation su Canale 5

Standing ovation per il monrealese Gioele Giotti, che nella puntata di Tu si que vales andata in onda ieri sera su Canale 5 ha conquistato pubblico e giudici con l’interpretazione di “Lose Control”, brano di Teddy Swims. Il giovane ha ottenuto un consenso del 98% in studio, e già nelle ore successive è arrivato il riconoscimento del Comune di Monreale: il sindaco Alberto Arcidiacono lo riceverà a Palazzo Comunale per un attestato ufficiale a nome della città.

Prima dell’esibizione, Gioele ha preso la parola davanti alle telecamere per presentarsi al pubblico di Canale 5 raccontando un pezzo della propria vita. Il monrealese è un ragazzo transgender che si è avvicinato al canto soltanto dopo la conclusione del processo di cambiamento della voce legato alla transizione, intorno ai vent’anni: un percorso che, come ha spiegato lui stesso, non avrebbe potuto affrontare senza l’appoggio costante del padre, presenza decisiva in ogni fase del cambiamento.

“Lose Control” conquista la giuria di Canale 5

Il brano scelto da Gioele per l’esibizione, impegnativo dal punto di vista vocale, ha messo alla prova le sue doti canore davanti a una giuria d’eccezione composta da Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Al termine dell’interpretazione sono arrivati applausi scroscianti e la standing ovation, mentre il tabellone dei consensi ha fissato il gradimento del pubblico in studio al 98 per cento.

Non è stata soltanto la prova vocale a colpire la platea televisiva, però. Nel raccontare la propria storia, Gioele ha voluto rivolgere un pensiero a chi, in Italia, sta attraversando un percorso simile al suo, sottolineando il valore dell’accoglienza e del sostegno familiare: parole che hanno trovato spazio anche nel dibattito seguito alla puntata, al di là del semplice risultato della gara canora.

La vicenda ha acceso l’attenzione anche al di fuori dei confini cittadini: Tu si que vales è uno dei programmi più seguiti della prima serata italiana, e il racconto di Gioele è stato ripreso nelle ore successive da diversi profili social e pagine di informazione, che hanno sottolineato il valore della testimonianza al di là del risultato artistico. Per Monreale, città che negli ultimi anni ha visto crescere l’attenzione mediatica attorno a diverse storie dei propri concittadini, quella di Gioele rappresenta un ulteriore motivo di visibilità positiva, legato questa volta al mondo dello spettacolo e della musica.

L’invito del Comune di Monreale a Palazzo Comunale

La notizia dell’esibizione ha raggiunto rapidamente Monreale, dove l’amministrazione comunale ha scelto di intervenire pubblicamente. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha commentato la performance del giovane concittadino sottolineando come il risultato ottenuto a Tu si que vales vada ben oltre la semplice prestazione artistica: “Salire su un palco così prestigioso e conquistare una standing ovation non è solo il frutto di un talento vocale fuori dal comune e di un’interpretazione magistrale del brano ‘Lose Control’, ma è il risultato di un percorso di autenticità, passione e coraggio”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco si è poi soffermato sul significato della testimonianza offerta da Gioele in diretta nazionale: “Ha ricordato a tutti noi quanto sia fondamentale l’accoglienza, il sostegno familiare e il rispetto per la dignità di ogni individuo. La sua testimonianza è un faro di speranza e un modello per tanti giovani che affrontano sfide simili”, ha aggiunto Arcidiacono, annunciando contestualmente l’iniziativa del Comune: “Per celebrare questo trionfo che riempie d’orgoglio la nostra comunità, ho provveduto a invitare ufficialmente Gioele Giotti presso il Palazzo Comunale. Vogliamo riceverlo di persona per consegnargli un riconoscimento ufficiale a nome di tutta Monreale”.