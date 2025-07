Sicilia, sembra una barzelletta: polizia municipale multa auto della polizia municipale

Vicende singolari che avvengono in Sicilia in questa calda estate. Un vigile urbano multa l’auto dei vigili urbani. Sembra una barzelletta ma non lo è. Ai piedi dell’Etna, a Catania, in via Carnazza, un vigile urbano in borghese vede un’auto appartenente a un Corpo di Polizia municipale parcheggiata in modo irregolare e gli appone la multa.

A postare la notizia, corredata da foto, è stato l’avvocato catanese Mattia Iachino Serpotta, molto attivo sui social il cui post è stato ripreso dal sindaco di Catania, Enrico Trantino.

L’auto, come confermano i vigili urbani di Catania, non appartiene a quelle in dotazione nel capoluogo, ma a quella di un altro Comune etneo: «Non usiamo più Panda da quando abbiamo le nuove auto ibride ed elettriche», fanno sapere da piazza Spedini.