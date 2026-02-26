Palermo, sventa la rapina alla sua gioielleria e manda i ladri in fuga: un 40enne finisce in carcere

Un uomo di 40 anni si trova ora in custodia cautelare nel carcere Pagliarelli dopo essere stato identificato come uno dei tre responsabili della tentata rapina a mano armata avvenuta l’11 febbraio scorso presso la gioielleria Ga.Ma. Trading di corso dei Mille, a Palermo.

Quel pomeriggio, tre individui avevano fatto irruzione nell’esercizio commerciale nel tentativo di svaligiarlo. La reazione del proprietario, nonostante fosse stato aggredito fisicamente dai malviventi, riuscì a far saltare il piano: i tre fuggirono a bordo di una Lancia Y, che venne rintracciata e sequestrata poco dopo dagli agenti nel quartiere Oreto. Il titolare aveva riportato lesioni giudicate guaribili in due settimane.

Le indagini, condotte dai Falchi della Squadra Mobile di Palermo in collaborazione con gli agenti del commissariato Brancaccio, si sono avvalse dell’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie a questo lavoro investigativo, i poliziotti sono riusciti a identificare il 40enne, procedendo al suo fermo. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Le ricerche degli altri due complici sono ancora in corso.