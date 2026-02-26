Cronaca

Palermo, sventa la rapina alla sua gioielleria e manda i ladri in fuga: un 40enne finisce in carcere

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di 40 anni si trova ora in custodia cautelare nel carcere Pagliarelli dopo essere stato identificato come uno dei tre responsabili della tentata rapina a mano armata avvenuta l’11 febbraio scorso presso la gioielleria Ga.Ma. Trading di corso dei Mille, a Palermo.

Quel pomeriggio, tre individui avevano fatto irruzione nell’esercizio commerciale nel tentativo di svaligiarlo. La reazione del proprietario, nonostante fosse stato aggredito fisicamente dai malviventi, riuscì a far saltare il piano: i tre fuggirono a bordo di una Lancia Y, che venne rintracciata e sequestrata poco dopo dagli agenti nel quartiere Oreto. Il titolare aveva riportato lesioni giudicate guaribili in due settimane.

Le indagini, condotte dai Falchi della Squadra Mobile di Palermo in collaborazione con gli agenti del commissariato Brancaccio, si sono avvalse dell’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie a questo lavoro investigativo, i poliziotti sono riusciti a identificare il 40enne, procedendo al suo fermo. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Le ricerche degli altri due complici sono ancora in corso.

Scopri di più da Diretta Sicilia

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

News suggerite per te:

  1. Palermo, tentata rapina in gioielleria: il titolare reagisce, i banditi sparano e lo massacrano di botte
  2. Palermo, tentata spaccata alla gioielleria Sutera: vetrina presa a pietrate, un arresto
  3. Palermo, rapina al portavalori davanti al supermercato: bottino in fuga su uno scooter
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Trovato morto in casa a Ficarazzi: la vittima è Luigi Bellanca, 54 anni, titolare dell’American bar
Cronaca
Si vaccina contro il Covid e sviluppa una paralisi al braccio: sicilianoavrà un indennizzo a vita
Salute e Sanità
Strage di Monreale, udienza preliminare per tre diavoli dello Zen: c’è la data
Cronaca In primo piano
Assunzioni RAP Palermo
Assunzioni RAP 2026: al via la selezione per dirigenti, poi toccherà agli amministrativi
Economia&Lavoro In primo piano
Scoppia la bombola della stufa, uomo muore al Civico
Cronaca