Brutto incidente per lo chef Natale Giunta caduto in una buca

Incidente stradale a Palermo per lo chef Natale Giunta. Il celebre cuoco siciliano è caduto a causa di una buca in piazza Sturzo mentre era alla guida di un monopattino elettrico. Per lo chef le cure dell’ospedale Civico.

La sua vita non è a rischio, ma ha riportato la frattura del naso e gli sono stati applicati diversi punti di sutura.