Fiocco azzurro per lo chef Natale Giunta: è nato il figlio Gregorio, gioia immensa

Grandissima gioia per lo chef palermitano Natale Giunta, diventato papà del piccolo Gregorio Natale insieme alla moglie Valeria. Un evento che riempie di felicità la vita del noto personaggio televisivo, il cui sorriso in queste ore è ancora più radioso del solito.

L’annuncio della nascita del primogenito della coppia è arrivato direttamente dai profili social dello chef, tra i volti più amati della cucina siciliana. “Benvenuto Gregorio Natale Giunta” ha scritto su Instagram l’imprenditore 43enne, condividendo la gioia con i tantissimi fan che lo seguono.

In pochi minuti Natale Giunta è stato sommerso da una valanga di messaggi di auguri, a partire da alcuni colleghi vip come Stefania Petyx e Veronica Maya. Sono stati proprio loro tra i primi a congratularsi con lo chef per il lieto evento.

Gregorio Natale è il frutto dell’amore tra Giunta e la moglie Valeria Egle Giallombardo, un’igienista dentale con cui il noto chef e imprenditore palermitano è convolato a nozze nel 2018. Dopo quattro anni d’amore è arrivata così la ciliegina sulla torta di un rapporto solido e appassionato.

L’arrivo del bebè rappresenta una gioia immensa per Natale Giunta, volto popolare della tv grazie alla partecipazione a trasmissioni di successo come “La prova del cuoco”. Oggi Giunta è uno stimato chef e proprietario di due rinomati locali, tra cui il Castello a Mare di Palermo.

Nel 2021 lo chef aveva fatto parlare di sé per il libro “Io non ci sto”, in cui ha raccontato il suo coraggio nel ribellarsi al racket del pizzo. Una storia di legalità che gli ha conquistato ulteriori consensi. Ora questa meravigliosa notizia, con Gregorio Natale che viene accolto come un dono prezioso.

Per Natale Giunta, da anni impegnato nella promozione della cucina e dei prodotti della sua terra, l’arrivo del primogenito rappresenta una gioia immensa. Una felicità che traspare chiaramente dalle sue parole e dalle foto postate sui social per annunciare al mondo la nascita del piccolo Gregorio. Auguri chef!