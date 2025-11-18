Società

Anche Citysea dello chef Natale Giunta nella serie “Postcards from Italy” di Amazon Prime

120 elementi della produzione, compresi i vertici di Amazon e la regista premio Oscar Jessica Yu, per tre giorni nel locale del Molo Trapezoidale di Palermo
di Redazione Web
Anche Citysea, noto locale dello chef Natale Giunta, al Molo Trapezoidale di Palermo, è stato scelto come location per le riprese delle serie originale “Postcards from Italy”, prodotta da Gaumont Italia per Amazon Prime Video, della regista premio Oscar, Jessica Yu che si sono concluse, sabato scorso, dopo due mesi di lavoro nel capoluogo siciliano. Ben 120 persone, tra cast e addetti ai lavori e persino i vertici di Amazon sono stati presenti per tre giorni, tra preparazione e riprese, al primo piano della struttura trasformato in un set.

Sulla preferenza del locale dello chef Giunta al Marina Yachting ha pesato il look moderno in stile high society, in linea con l’estrazione sociale della protagonista delle serie Mia, interpretata dall’attrice ventitreenne, spagnola di origine statunitense, Nicole Wallace già molto popolare e amata. Al centro della storia le disavventure tragicomiche di una giovane e viziata ereditiera che viene spedita dal nonno a Palermo, senza soldi né lussi, per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia.

Lo chef Natale Giunta: “Siamo grati alla produzione per la promozione della nostra città”

“È la prima volta in tanti anni di carriera e migliaia di eventi che il cinema irrompe in uno dei miei locali” ha raccontato lo chef Natale Giunta che nel dicembre del 2003 ha inaugurato Citysea, una vera e propria cittadella della ristorazione con annesso persino un anfiteatro vista mare. “Una prima volta – ha aggiunto – che mi ha dato grandi emozioni. Il lavoro di una troupe cinematografica è immenso, con tantissime persone dietro le quinte, unite per ottenere un grande risultato, proprio come accade in cucina. Ringrazio la produzione che ci ha scelti, per merito di questo luogo che unisce eleganza e modernità, e che porterà il ristorante Citysea e la nostra città, nel mondo grazie ad una piattaforma prestigiosa come Prime Video di Amazon”.

