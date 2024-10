Tragedia ad Agrigento, padre colpisce con 7 coltellate la figlia

Un uomo di settant’anni ha aggredito la figlia trentaquattrenne con un’arma da taglio, colpendola con sette coltellate. L’aggressione è avvenuta alle prime luci dell’alba in un appartamento di via Portofino, traversa di viale Emporium, vicino alla sede dell’emittente televisiva locale TVA, ad Agrigento.

Intervento immediato di soccorritori e polizia

Dopo l’allarme, i soccorritori sanitari e la polizia sono prontamente intervenuti sul luogo dell’aggressione. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è attualmente ricoverata al Pronto Soccorso.

Condizioni della vittima e indagini in corso

Fortunatamente, le ferite riportate dalla donna, seppur numerose, sono risultate superficiali e non mettono in pericolo la sua vita. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato l’aggressione.