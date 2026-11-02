Polizia Municipale, controlli a tappeto a Palermo: mille infrazioni in 7 giorni

Quasi mille infrazioni in appena sette giorni, radar che non si fermano un istante e un solo controllo capace di intercettare oltre quattrocento veicoli lungo una delle arterie più trafficate del capoluogo: è questa la fotografia scattata dalla Polizia Municipale di Palermo nell’ultima settimana di controlli sul territorio. Tra eccessi di velocità, soste vietate, cellulari impugnati al volante e monopattini senza casco, gli agenti hanno passato al setaccio alcune delle strade più nevralgiche della città.

I servizi, condotti con apparecchiature elettroniche e pattuglie dedicate, rientrano nelle consuete attività di vigilanza e prevenzione a tutela della sicurezza stradale, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti più pericolosi alla guida.

Dove scattano di più i radar

Quattro postazioni con il Telelaser TruSpeed, il dispositivo laser che consente la contestazione immediata al conducente, sono state piazzate in viale Regione Siciliana Nord-Ovest in direzione Catania, in viale Ercole, in viale dell’Olimpo e in via Libertà. Il bilancio parla di 32 violazioni dell’articolo 142 del Codice della Strada per eccesso di velocità, suddivise tra i diversi commi previsti dalla norma a seconda della gravità dello sforamento.

Ad affiancare i radar laser, altri quattro servizi sono stati svolti con il sistema App 106, che rileva le infrazioni tramite foto e le notifica in un secondo momento. I controlli, eseguiti in via Lanza di Scalea, ancora in viale Regione Siciliana Nord-Ovest verso Catania e in viale Diana, hanno fatto emergere oltre 125 violazioni per superamento dei limiti.

Sosta selvaggia nel cuore della città

Nella zona compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, non lontano dalla stazione centrale, sei servizi con il sistema Lince Soste/Street Control hanno portato alla luce 215 violazioni legate a fermate e soste irregolari. Nello stesso contesto sono state accertate anche 17 infrazioni per la mancata revisione periodica dei veicoli e quattro per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

Un solo controllo, centinaia di veicoli nel mirino

Il dato più sorprendente arriva da un unico servizio con il sistema Lince Traffic, attivato lungo viale Regione Siciliana Nord-Ovest, all’altezza di via Raffaello, in direzione Trapani. In quella sola postazione sono stati individuati 427 veicoli irregolari, per un totale di 466 violazioni al Codice della Strada e 15 contestazioni immediate.

Il cellulare che costa la patente

Tre pattuglie in moto civetta, impiegate ancora tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno individuato 21 automobilisti alla guida con il cellulare in mano, in violazione dell’articolo 173 del Codice della Strada. Per loro, oltre alla sanzione pecuniaria, è scattato anche il ritiro della patente, come previsto dalla normativa vigente per questo tipo di infrazione.

Monopattini senza casco e senza assicurazione

Il giro di controlli ha toccato anche la mobilità elettrica: in via Libertà sono state accertate 8 violazioni legate all’uso dei monopattini, tra mancato utilizzo del casco e assenza della copertura assicurativa obbligatoria per questo tipo di mezzi.

A completare il quadro della settimana, altre 13 infrazioni hanno riguardato ulteriori disposizioni del Codice della Strada, dalla revisione all’assicurazione dei mezzi, fino alle norme su circolazione e sosta. Un impegno capillare che, stando ai numeri messi in fila giorno dopo giorno, difficilmente si fermerà nelle prossime settimane, mentre la città resta alle prese con un traffico che non conosce tregua.