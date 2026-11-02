Spruzzano spray al peperoncino alla Dragon Discotheque, notte da incubo per 1300 giovani

Circa 1.300 giovani hanno dovuto lasciare anzitempo la discoteca Dragon Discotheque di Villagrazia di Carini, nel Palermitano, dopo che alcuni ragazzi hanno spruzzato spray al peperoncino nel locale durante la serata di Halloween “Neverland”, danneggiando anche quattro porte di emergenza. A renderlo noto sono stati i gestori del locale, che hanno già consegnato ai carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

Secondo quanto riferito dalla direzione della discoteca, la serata procedeva regolarmente, con il locale gremito e il pubblico in festa, quando il gesto di alcuni irresponsabili ha costretto lo staff a interrompere l’evento e ad attivare tutte le procedure di sicurezza previste in questi casi.

“La serata stava procedendo nel migliore dei modi, con il locale pieno e tanta gente che si stava divertendo. Purtroppo, a causa del gesto irresponsabile di pochi, che hanno spruzzato spray al peperoncino e danneggiato quattro porte di emergenza, si è reso necessario interrompere la serata, attivando immediatamente tutte le procedure di sicurezza”, si legge nella nota diffusa sui social dai gestori del locale, l’ex Mob di Villagrazia di Carini.

“Le registrazioni del nostro sistema di videosorveglianza saranno consegnate alle forze dell’ordine, così da consentire l’identificazione definitiva dei responsabili”, prosegue la nota, che aggiunge: “Dispiace profondamente che, per colpa di pochi, debbano pagare le conseguenze tutti, compreso il nostro pubblico, che come sempre ha dimostrato grande correttezza e passione. La sicurezza dei nostri clienti, del nostro staff e di tutte le persone presenti resta la nostra priorità assoluta”.

Alla serata si erano presentati in tantissimi, al punto che diversi giovani rimasti fuori, non riusciti a entrare, avrebbero danneggiato ulteriori porte delle uscite di sicurezza del locale. Le indagini dei carabinieri, partite anche dalle immagini fornite dalla discoteca, hanno già permesso di risalire agli autori dei danneggiamenti

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, chiamati a medicare alcuni clienti colpiti dallo spray al peperoncino: per fortuna, nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi.