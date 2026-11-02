Mondello torna ai palermitani, La Vardera: “Fatico a trattenere l’emozione, sentenza storica”

“Fatico a trattenere l’emozione, è una sentenza storica”: così il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha commentato la decisione del Tar di Palermo che ha respinto il ricorso della società Mondello Immobiliare Italo-Belga contro la decadenza della concessione della storica spiaggia palermitana. Per il parlamentare, che da due anni porta avanti una battaglia politica sulla vicenda, il verdetto restituisce l’arenile “una volta per tutte” ai palermitani.

La prima sezione del Tar, presieduta da Salvatore Veneziano, aveva respinto nei giorni scorsi il ricorso della società contro il decreto di decadenza firmato lo scorso 26 febbraio dall’assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino, e motivato da presunte gravi violazioni e inadempienze agli obblighi contrattuali.

“Lo avevamo detto che era solo questione di tempo”, ha aggiunto La Vardera, rivendicando la battaglia condotta negli ultimi due anni e respingendo le accuse di chi, a suo dire, ha parlato di populismo e di battaglie solo mediatiche: “Bene questa é la migliore risposta, la Italo-belga non avrebbe nemmeno dovuto fare nemmeno l’estate”.

Il deputato ha poi richiamato il profilo relativo all’antimafia contenuto nella sentenza: “Nella sentenza del Tar entra anche l’antimafia e viene richiamata interdittiva a carico della GmEdil e dei loro rapporti con l’Italo-Belga”. Secondo La Vardera, la gestione della spiaggia sarebbe stata per decenni problematica: “Una spiaggia con una gestione in odor di mafia e che per oltre 100 anni ha deciso tutto”.

Guardando al futuro, il leader di Controcorrente ha indicato nel Comune di Palermo il prossimo attore chiamato in causa, sollecitando l’approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo: “Palermo ora ha l’opportunità di aprire una nuova era che permetta ai palermitani di godersi la propria spiaggia, con un piano che rispetti gli spazi e che divida la spiaggia in modo equo tra chi vuole andare al mare e usufruire di un servizio come quello dei lidi e chi vuole stare nella spiaggia libera in egual misura”. E ha concluso: “Ora tocca al Comune, approvare il Pudm il prima possibile così che la prossima estate Mondello possa respirare un fresco profumo di libertà”.