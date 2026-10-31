Dramma a Villagrazia di Carini, muore giovane padre nella sua abitazione

Sgomento a Villagrazia di Carini, dove nel pomeriggio un giovane padre si è tolto la vita all’interno della propria abitazione, nella zona di Piraineto.

La notizia ha iniziato a circolare poco dopo le 16.30, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, alcune ambulanze e i Carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini.

Intorno alla casa si sono radunati familiari e vicini, profondamente scossi. Non sono note le ragioni che hanno portato al gesto. L’uomo viene descritto come una persona onesta, leale e grande lavoratore.