Far west a Bagheria, due uomini si affrontano con bastone e coltello: in ospedale

Ieri pomeriggio si è verificata una violenta rissa a Bagheria, in provincia di Palermo, tra due uomini di 57 anni. Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero affrontati in via Carlo Cassola brandendo un bastone e un coltello. Dopo un violento scontro, entrambi hanno riportato ferite tali da richiedere il trasporto all’ospedale Civico. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Le cause della lite sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti del commissariato di Bagheria, che hanno ascoltato i racconti dei due uomini, oltre che dei loro familiari e vicini, per ricostruire quanto accaduto