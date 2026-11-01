Orrore nel Palermitano: Gaetano Alessandro Barreca ucciso a colpi di pistola

Aveva 54 anni ed era un imprenditore agricolo Gaetano Alessandro Barreca, l’uomo trovato senza vita in contrada Rolica, nelle campagne di Gangi, nel cuore delle Madonie. Il corpo, raggiunto da colpi di arma da fuoco, è stato individuato accanto alla sua auto al termine di una notte di ricerche scattate dopo la segnalazione dei familiari, che da ore non avevano più sue notizie.

Barreca aveva lasciato la propria abitazione nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, senza più farvi rientro. Con il passare delle ore, di fronte al silenzio prolungato, sono stati i familiari a dare l’allarme, mettendo in moto le ricerche che si sono protratte fino alla notte. È proprio nelle ore notturne che il corpo dell’imprenditore agricolo è stato rinvenuto nelle campagne di contrada Rolica.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo gli spostamenti della vittima nelle ore precedenti alla scomparsa per risalire a moventi e responsabili dell’agguato. Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese, che dovrà ora chiarire la dinamica dell’omicidio avvenuto in una delle zone interne più note delle Madonie.