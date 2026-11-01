Ancora vittime della strada

Dramma a Modica, donna investita e uccisa da un SUV in pieno centro

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Dramma a Modica, donna investita e uccisa da un SUV in pieno centro

Incidente stradale mortale ieri sera, in pieno centro, a Modica. Ha perso la vita una donna di 83 anni, A.N. (le iniziali), investita da un SUV.

Il sinistro si è verificato intorno alle 20. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi, la vittima era stata a messa e stava facendo ritorno a casa: mentre attraversava la strada è stata travolta dal veicolo, alla cui guida si trovava uno straniero.

L’83enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale “Maggiore-Baglieri”, dove è deceduta poco dopo l’arrivo. Il mezzo coinvolto è stato sequestrato.

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