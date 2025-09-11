Bambino in gravi condizioni al Di Cristina: trasferito in elisoccorso dopo un incidente in bici

C’è grande apprensione in tutta la comunità di Favara per le sorti di un bambino, protagonista suo malgrado di un grave incidente stradale. Il piccolo si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, dove è giunto in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto è accaduto in un attimo. Il bambino stava giocando per strada in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo. La corsa si è conclusa tragicamente contro il muro di un’abitazione. L’impatto è stato estremamente violento, causando al piccolo un serio trauma craneofacciale.

Data la gravità della situazione, è stato immediatamente attivato l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il ferito presso il nosocomio specializzato del capoluogo siciliano. Qui, il bambino è ora in attesa di essere sottoposto a un complesso e delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata.

La notizia ha profondamente scosso il tessuto sociale di Favara. In un gesto di grande solidarietà e vicinanza, i genitori dei compagni di scuola del bambino, frequentante la seconda classe del plesso “B. Urso” dell’istituto comprensivo “A. Camilleri”, hanno organizzato un momento di raccoglimento. L’appuntamento per la veglia di preghiera è fissato per sabato 13 settembre alle ore 19:00, presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Un’iniziativa nata spontaneamente per infondere forza e speranza al piccolo e alla sua famiglia in queste ore difficili.