Grave incidente sulla Statale, tre feriti: sul posto l’elisoccorso

Grave incidente stradale sulla strada statale 121 “Catanese” dove il traffico è stato bloccato. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è uscita di strada autonomamente causando il ferimento dei tre occupanti. Su posto un elisoccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo che era alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada statale 121, in direzione Paternò. La macchina si è schiantata contro le barriere di protezione laterali. Oltre a chi era al volante sono due le persone rimaste ferite. Necessario l’intervento di tre ambulanze del 118 e dell’elisoccorso.

Si registrano lunghe code a partire dal centro commerciale Etnapolis da Catania in direzione Paternò. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.