Cronaca

Incidente sulla statale 113, strada chiusa

di Redazione Web
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Incidente sulla Palermo

A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 “Settentrionale sicula”, dal km 53,500 al km 53,800, all’altezza di Terme Vigliatore (Messina).
Sono state istituite deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

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